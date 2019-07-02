Россияне в 2009 году могли посещать без оформления виз только 60 стран мира. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Henley&Partners. За 10 лет количество стран с безвизовым въездом для россиян возросло до 116.

Россия за 10 лет удвоила количество стран с безвизовым въездом

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