Политика

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въездаИзвестия 03:09

Эксперты составили индекс паспортов, которые отражают изменения в безвизовом режиме стран мира к началу III квартала 2019 года, пишет РБК во вторник, 2 июля. Рейтинг возглавили Япония и Сингапур — их граждане могут посещать без виз 189 стран и территорий мира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда

Газета.Ru13:53

Эксперты: Россия за десять лет удвоила число стран с безвизовым въездом

РИА Новости05:47

В новом рейтинге паспортов Henley & Partners РФ опустилась на 51-е место

Коммерсантъ02:00

Россия опустилась на четыре позиции в новом рейтинге паспортов мира

Дождь03:23

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда

Известия03:09

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан

РБК02:00

Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира

RT на русском05:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика

Путин прокомментировал гибель российских подводников

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.
Обновлено в 13:40
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Гаджеты

LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell

В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено в 12:45
Политика

В Совете Европы подсчитали долги России

Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева гордится, что красотой ее матери восхищается иностранная пресса

«Международная пресса восхищается моей прекрасной мамой», — подписала Виктория скрин публикации на портале Marca.com.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

В России теперь продаются паломнические туры на могилу Юлии Началовой

Обновлено в 00:10
Происшествия

В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек

Обновлено в 13:31
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Обновлено в 11:16
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Единоборства

Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором главным в своей карьере

Российский боец ММА из Дагестана, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал бой за чемпионский титул с ирландцем Конором Макгрегором главным в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Политика

Кристин Лагард приостанавливает полномочия главы МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостанавливает выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено в 13:53
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус

В Боливии зафиксировали несколько случаев заражения смертельно опасным вирусом, который пока не удалось идентифицировать, сообщает местный портал La Razon.
Обновлено в 11:54
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество

Обновлено в 13:22
Общество

Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений

Программа мониторинга экологии и климата Земли "Коперник" сообщила, что наблюдения со спутников показали, что июнь стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:45
Общество

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей

Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено в 08:06
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Наркозависимым с болезнями психики запретят отказываться от наблюдения

Больным наркоманией людям с психологическими расстройствами запретят отказываться от диспансерного наблюдения.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинения

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне

Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Технологии

В России созданы первые очки виртуальной реальности для военных

Обновлено в 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное