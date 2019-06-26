Армия и оружие
Россия вывозит военных специалистов из ВенесуэлыРамблер 13:13
Группа российских военных специалистов покинула столицу Венесуэлы после трех месяцев пребывания. Об этом сообщили в посольстве России в Каракасе, передает РИА «Новости».
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