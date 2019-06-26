Армия и оружие
Россия вывозит из Венесуэлы военных специалистовМосковский Комсомолец 12:39
Посольство РФ в Венесуэле сообщило, что Россия вывозит из этой страны специалистов, которые помогали обслуживать военную технику.
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В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
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Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
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Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
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Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
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Обновлено вчера в 09:20
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Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
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Политика
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Обновлено вчера в 04:20
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт.
Обновлено в 16:25
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
Обновлено в 09:24
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с «надгробиями»
С родителями связаться не удалось.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства
«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
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Обновлено вчера в 08:36
Политика
В Словакии поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ
Большая часть членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации России, при этом против проголосовал лишь один её член, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.
Обновлено в 18:14
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Происшествия
Теракт в Саратове предотвращен ФСБ
Только что стало известно, что сотрудники ФСБ 26 июня 2019 г. предотвратили теракт в многолюдном месте Саратова.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено в 19:20
Шоу-бизнес
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Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
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