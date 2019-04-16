Политика
Россия высылает польского вице-консула в ИркутскеКоммерсантъ 09:40
Москва и Варшава обменялись дипломатами нон грата Между Россией и Польшей вновь состоялся обмен «нежелательными» дипломатами. Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
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Генконсул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек объявлен персоной нон грата
Глагол. Иркутское обозрение10:17
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Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
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GM представила удешевлённый Chevrolet Trailblazer
Ожидается, что старт продаж бюджетного Chevrolet Trailblazer в Китае состоится осенью 2019 года.
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Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
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В России появился новый вид мошенничества в интернете
Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
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Обновлено в 07:30
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Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет
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АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
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Обновлено в 12:28
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%
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