Политика

Россия высылает польского вице-консула в ИркутскеКоммерсантъ 09:40

Москва и Варшава обменялись дипломатами нон грата Между Россией и Польшей вновь состоялся обмен «нежелательными» дипломатами. Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
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Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

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Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
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Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителем

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Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
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