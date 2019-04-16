Россия высылает польского вице-консула в ИркутскеКоммерсантъ вчера в 09:40

Москва и Варшава обменялись дипломатами нон грата Между Россией и Польшей вновь состоялся обмен «нежелательными» дипломатами. Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.

Политика Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.

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Политика В Киеве предупредили, чем грозит жителям Донбасса получение российских паспортов Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что если жители Донбасса получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство.

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Политика В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми Во вторник пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.

Политика Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

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Здоровье В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.

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Транспорт В России введут платные перекрестки В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).

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Экономика Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ 13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+»,— заявил тогда министр.