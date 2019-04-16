Политика
Россия высылает польского вице-консула в ИркутскеКоммерсантъ вчера в 09:40
Москва и Варшава обменялись дипломатами нон грата Между Россией и Польшей вновь состоялся обмен «нежелательными» дипломатами. Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
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Персоной нон грата в России признали сотрудника польского консульства в Иркутске
ИА Альтаирвчера в 20:54
Сотрудника Генконсульства Польши в Иркутске объявили персоной нон грата?
Глагол. Иркутское обозрениевчера в 10:17
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Транспорт
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