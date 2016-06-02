Политика
Россия высылает двух шведских дипломатовТАСС 09:58
Во внешнеполитическом ведомстве Швеции пока не дали других комментариев на этот счет. Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
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Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил в силе прогноз темпов роста российской экономики.
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