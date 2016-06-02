Россия высылает двух шведских дипломатовТАСС 09:58

Во внешнеполитическом ведомстве Швеции пока не дали других комментариев на этот счет. Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.

Экономика Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.

Финансы ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.

Политика Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий "Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.

Спорт «Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Шоу-бизнес Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.

Футбол Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось» Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.

Происшествия В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.

Происшествия В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.

Футбол Маурицио Сарри может возглавить «Рому» Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Италию. В услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Рома».

Политика Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Авто Раскрыты цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России Самой недорогой версией окажется дизельный экземпляр GLC 220 d 4Matic Premium, который имеет 2-литровый мотор с 194 силами за 3,6 млн рублей.

Происшествия Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.

Армия и оружие Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Происшествия Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.

Происшествия Собаку вызвали в испанский суд в качестве свидетеля Испанский суд вызвал на заседание собаку, пострадавшую от жестокого обращения, пишет Eldia.es.

Гаджеты Представлена операционная система Android 10 Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.

Происшествия В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100 Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.