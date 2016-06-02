Политика

Россия высылает двух шведских дипломатовТАСС 09:58

Во внешнеполитическом ведомстве Швеции пока не дали других комментариев на этот счет. Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
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Стало известно, почему Россия высылает двух шведских дипломатов

Газета.Ru12:34

Россия высылает двух шведских дипломатов

Взгляд.ру09:55

Россия выслала двух шведских дипломатов

РИА Новости09:43

Россия решила выслать двух шведских дипломатов

РБК09:53

В Стокгольме сообщили о высылке из РФ двух шведских дипломатов

Интерфакс09:52

Россия высылает двух шведских дипломатов

RT на русском09:53

Захарова назвала ответной мерой высылку шведских дипломатов из России

ТАСС10:00
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