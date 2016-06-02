Политика
Россия высылает двух шведских дипломатовТАСС вчера в 09:58
Во внешнеполитическом ведомстве Швеции пока не дали других комментариев на этот счет. Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
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Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
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Экс-боксёр и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 10:39
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Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной
Обновлено вчера в 18:07
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной
Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион
За прошедший год мэр Москвы Сергей Собянин заработал 7,621 млн руб. Это следует из его декларации о доходах, которая накануне вечером была опубликована на официальном портале столичной мэрии.
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Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
ЧП в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 20:20
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено 07 мая в 11:25
Игры
Анонсирована игра по мотивам «Джона Уика»
Приятный сюрприз для всех фанатов зубодробительных боевиков с Киану Ривзом: по мотивам «Джона Уика» выйдет видеоигра, и она уже обзавелась дебютный трейлером.
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Гаджеты
Команда AnTuTu назвала самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала актуальный рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою цену.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено 07 мая в 14:35
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Хоккей
Защитник «Колорадо» Задоров усилит россиян на чемпионате мира
Российский защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров, клуб которого завершил выступление в Кубке Стэнли, примет участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой в Словакии.
Обновлено в 00:40
Политика
Комитет сената решил допросить сына Трампа
В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего в суд на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
Кит-шпион вернул упавший в море iPhone
Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено вчера в 22:18
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Политика
Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США
Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено вчера в 12:18
Авто
Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
Обновлено вчера в 20:31
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Политика
В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
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Финансы
Чистая прибыль «Юникредит банка» по РСБУ за I квартал сократилась в 8 раз
Чистая прибыль "Юникредит банка" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первый квартал 2019 года составила 1,03 миллиарда рублей, что в 7,8 раза меньше показателя предыдущего года, следует из отчета кредитной организации.
Обновлено вчера в 12:31
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Министр здравоохранения Норвегии разрешила пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что гражданам должно быть разрешено употреблять спиртные напитки, курить и есть мясо «столько, сколько хочется».
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
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