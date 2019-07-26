с чего всё началось

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.

Армия и оружие Международная коалиция начала строительство военной базы в Сирии Строительство военной базы в районе Ад-Дарбасия в сирийской провинции Хасака осуществляет международная коалиция, возглавляемая США, 26 июля передает источник ИА Красная Весна в Сирии.

Политика Румыния не пропустила российские танки в Сербию По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.

Теннис Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Шоу-бизнес На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.

Общество Мусульмане провели митинг за строительство мечети в Екатеринбурге В Екатеринбурге состоялась несогласованная с властями массовая акция, в ходе которой местные мусульмане в пятничной молитве попросили о строительстве в центре города мечети.

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Спорт Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.

Политика МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.

Общество Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.

Происшествия В Костроме расстреляли автомобиль известного бизнесмена В Костроме расстреляли автомобиль марки «Land Cruiser» бизнесмена Анатолия Зайченко, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Технологии В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Общество Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете В заявлении канала говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», на YouTube, во всех соцсетях и на «Яндекс.ТВ».

Политика США расширили санкции в отношении Кубы Власти США считают, что они финансируются министерством обороны Кубы. Санкции предусматривают запрет на финансовые сделки с компаниями.