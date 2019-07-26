Спорт

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в ТокиоКоммерсантъ 09:08

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
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«ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий»,— говорится в сообщении
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