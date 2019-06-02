В Совфеде прокомментировали слушания дела Украины против РФ в суде ООНФАН вчера в 07:13

По информации департамента, 3–7 июня в Международном суде в ООН в Гааге пройдут устные слушания по делу «Украина против Российской Федерации».

В Совфеде прокомментировали слушания дела Украины против РФ в суде ООН

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