Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости 10:33
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Здоровье
Главный эндокринолог Кубани рассказала о том, как обезопасить себя от диабета
Советы ранее дал главврач ККБ № 1 Владимир Порханов. Главный косметолог Кубани дал в Instagram советы красоты.
Обновлено в 10:42
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Хоккей
Стал известен состав звена Овечкина в сборной России
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено в 11:06
Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе
Следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.
Обновлено в 11:57
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Футбол
Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что многие болельщики «Реала» хотели бы, чтобы он вернулся в мадридский клуб.
Обновлено в 06:30
Культура
Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границу
Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:47
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Политика
Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 10:56
Хоккей
Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Российские ВКС возобновили удары по террористам в Идлибе
Поступает информация, что турки оказывают помощь запрещенной в РФ группировке «Тахрир аль-Шам», как теперь зовется бывший алькайдовский «Фронт Нусры» (запрещена в РФ), и подталкивает террористов укреплять боевые позиции в демилитаризованной зоне.
Обновлено 01 мая в 02:39
Здоровье
В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств
В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в неуважении к принцессе Шарлотте
Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотте 2 мая исполнилось четыре года, пишет Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:52
Авто
На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки
Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Политика
В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению
В заявлении группы, распространенном в пятницу на сайте Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН), отмечается, что Ассанж получил практически максимальный срок, предусмотренный законами Британии, за свое преступление.
Обновлено в 09:09
Политика
Коломойский возвращается на Украину
Обновлено в 09:00
Космос
Плутон могут вернуть в семью планет
Результаты показали, что 130 человек высказались за возвращение Плутону статуса планеты, "против" всего 30 голосов.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
«Мне комфортно в моем теле»: Лариса Гузеева ответила поклонникам на критику в ее адрес
Обновлено в 10:48
Политика
СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге
Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
Обновлено в 08:15