Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости 10:33

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Rambler News Service09:56

МИД России считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия

ТАСС10:51

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

РИА Новости10:33

Россия высказалась против Договора о запрещении ядерного оружия

Московский Комсомолец10:32

Россия выступила против создания Договора о запрещении ядерного оружия

Life.ru10:10

Россия выступила против Договора о запрете ядерного оружия

Телеканал 360°10:58

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

News.ru09:56
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Здоровье

Главный эндокринолог Кубани рассказала о том, как обезопасить себя от диабета

Советы ранее дал главврач ККБ № 1 Владимир Порханов. Главный косметолог Кубани дал в Instagram советы красоты.
Обновлено в 10:42
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия

После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Хоккей

Стал известен состав звена Овечкина в сборной России

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено в 11:06
Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.
Обновлено в 11:57
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Политика

В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Футбол

Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что многие болельщики «Реала» хотели бы, чтобы он вернулся в мадридский клуб.
Обновлено в 06:30
Культура

Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых

Обновлено вчера в 22:33
Общество

Глушаков не выпускает свою дочь за границу

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:47
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Политика

Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 10:56
Хоккей

Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ

Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Российские ВКС возобновили удары по террористам в Идлибе

Поступает информация, что турки оказывают помощь запрещенной в РФ группировке «Тахрир аль-Шам», как теперь зовется бывший алькайдовский «Фронт Нусры» (запрещена в РФ), и подталкивает террористов укреплять боевые позиции в демилитаризованной зоне.
Обновлено 01 мая в 02:39
Здоровье

В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств

В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в неуважении к принцессе Шарлотте

Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотте 2 мая исполнилось четыре года, пишет Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:52
Авто

На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки

Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон

«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Политика

В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению

В заявлении группы, распространенном в пятницу на сайте Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН), отмечается, что Ассанж получил практически максимальный срок, предусмотренный законами Британии, за свое преступление.
Обновлено в 09:09
Политика

Коломойский возвращается на Украину

Обновлено в 09:00
Происшествия

МЧС: на окраине Орска горит жилой дом вместе с надворными постройками

Обновлено в 09:37
Космос

Плутон могут вернуть в семью планет

Результаты показали, что 130 человек высказались за возвращение Плутону статуса планеты, "против" всего 30 голосов.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

«Мне комфортно в моем теле»: Лариса Гузеева ответила поклонникам на критику в ее адрес

Обновлено в 10:48
Политика

СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге

Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
Обновлено в 08:15
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Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
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