Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости вчера в 10:33
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Читать в источнике
Оценить218
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:42, Ашберн
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Никита Пресняков показал жену в домашней обстановке без макияжа
Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в соцсети в разделе Stories в Instagram показал поклонникам свою жену Алену Краснову в домашней обстановке.
Обновлено вчера в 22:10
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет
"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Бывший супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Напомним, что брак Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу продлился 9 лет. Причиной разрыва стали слухи об изменах предпринимателя.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье
Диетическая Coca-Cola способствует ожирению
Употребление диетической Coca-Cola способствует ожирению.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Доход Василя Шайхразиева за год вырос на 9 млн рублей
Вице-премьер республики, бывший мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев получил 15,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие
КНДР запустила несколько ракет малой дальности
Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено вчера в 15:19
Политика
В Раду внесли законопроект об инаугурации Зеленского
В законопроекте, внесённом сегодня на рассмотрение парламента, инаугурацию предлагается провести 19 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»
Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Порошенко уволил начальника своей охраны
Президент Украины Пётр Порошенко уволил Юрия Фёдорова с поста начальника службы безопасности главы государства.
Обновлено вчера в 12:24
Космос
Забыли завет Хокинга: Изменение климата сделает из Земли вторую Нибиру
Смерть Стивена Хокинга для многих людей стала тяжёлой утратой, кроме того, что близкие потеряли родную кровь, мировое сообщество лишилось гениального физика.
Обновлено 02 мая в 15:02
Политика
Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского
Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:03
Хоккей
«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов набрал одно очко
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
ВКС РФ наносят удары по террористам в Идлибе, чтобы защитить «Хмеймим»
Уже более недели ВКС РФ наносит точечные удары по позициям террористов в Идлибе, сдерживая возможные акции боевиков.
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Обновлено вчера в 08:32
Авто
Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов
Обновлено вчера в 22:48