Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости вчера в 10:33

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Здоровье Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.

Шоу-бизнес Никита Пресняков показал жену в домашней обстановке без макияжа Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в соцсети в разделе Stories в Instagram показал поклонникам свою жену Алену Краснову в домашней обстановке.

Хоккей «Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет "Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Бывший супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода Напомним, что брак Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу продлился 9 лет. Причиной разрыва стали слухи об изменах предпринимателя.

Общество Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Происшествия Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.

Армия и оружие КНДР запустила несколько ракет малой дальности Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.

Политика Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика В Раду внесли законопроект об инаугурации Зеленского В законопроекте, внесённом сегодня на рассмотрение парламента, инаугурацию предлагается провести 19 мая 2019 года.

Шоу-бизнес Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой» Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.

Происшествия В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.

Общество Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Политика Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.

Политика Порошенко уволил начальника своей охраны Президент Украины Пётр Порошенко уволил Юрия Фёдорова с поста начальника службы безопасности главы государства.

Космос Забыли завет Хокинга: Изменение климата сделает из Земли вторую Нибиру Смерть Стивена Хокинга для многих людей стала тяжёлой утратой, кроме того, что близкие потеряли родную кровь, мировое сообщество лишилось гениального физика.

Политика Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.