Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости 10:33

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МИД России считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия

ТАСС10:51

Россия раскритиковала договор о запрете ядерного оружия

Телеканал 360°17:00

МИД назвал ошибкой идею о запрете ядерного оружия

РБК13:42

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Газета.Ru14:24

В МИД предложили вернуть КНДР право на мирный атом

РИА Новости19:43

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Rambler News Service09:56

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

URA.Ru09:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:11, Ашберн
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 18:06
Общество

Названы российские города с самым высоким рейтингом счастья

Самым несчастливым городом страны признан Владикавказ - здесь своей жизнью довольны только 63% жителей, следом за ним идет Хабаровск (69%), а также Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70%).
Обновлено в 02:17
Происшествия

Трагедия в Финском заливе и смертельный параджампинг в Приморье: к чему приводит беспечность

Виной трагедии, которая произошла в Финском заливе стали и алкоголь, и нехватка жилетов: 8 на 9 человек.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

КНДР запустила несколько ракет малой дальности

Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.
Обновлено в 22:01
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Омбудсмен Петербурга взяла на контроль семью, живущую среди мусора

Обновлено в 07:10
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено в 18:47
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»

Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено в 17:01
Технологии

Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Космос

Воду на Землю доставили астероиды

В 2010 г. на Землю доставили астероид Итокава на японском зонде «Хаябуса».
Обновлено в 02:44
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Гуайдо: Мадуро устроил военному руководству проверки на детекторе лжи

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил в пятницу о том, что руководство вооруженных сил проходит проверки на детекторе лжи.
Обновлено в 22:33
Общество

Новый император Японии впервые обратился к народу с речью

Японский император Нарухито и императрица Масако впервые появились перед народом через три дня после интронизации, император впервые обратился к народу с короткой речью.
Обновлено в 21:11
Политика

Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:25
Общество

Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей

Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Политика

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Баскетбол

«Тенерифе» обыграл «Антверпен» и вышел в финал баскетбольной ЛЧ

В полуфинальном матче Финала четырех баскетбольной Лиги чемпионов встречались «Тенерифе» и «Антверпен».
Обновлено в 17:41
Происшествия

Пассажирский Boeing-737 упал в реку в США

Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение вблизи американского города Джексонвилл (штата Флорида).
Обновлено в 22:54
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Политика

В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 11:19
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Наука

В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена

Обновлено 01 мая в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное