Политика

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости 10:33

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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В МИД предложили вернуть КНДР право на мирный атом

РИА Новости19:43

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

URA.Ru09:50

МИД назвал ошибкой идею о запрете ядерного оружия

РБК13:42

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Газета.Ru14:24

МИД России считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия

ТАСС10:51

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Rambler News Service09:56

Россия раскритиковала договор о запрете ядерного оружия

Телеканал 360°17:00
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Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 18:06
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Происшествия

Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Общество

Япония: страна не такая, как все (Le Figaro, Франция) (Le Figaro)

Хотя, по словам автора, Япония «подходит» ему, он не ударяется в апологию и описывает темные стороны, проблемы и травмы.
Обновлено в 17:45
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности

КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 15:19
Общество

Завод «Volkswagen» в Калуге готов к забастовке

Серьезными перебоями в производстве автомобилей и двигателей Volkswagen в Калуге и даже полной остановкой конвейеров грозят недовольные своими окладами рабочие завода.
Обновлено в 21:00
Происшествия

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Общество

В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»

Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Кино

Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа

Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Гаджеты

AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты

TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.
Обновлено в 11:10
Политика

Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле

Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.
Обновлено в 15:44
Здоровье

Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено вчера в 02:20
Политика

Названа предполагаемая дата инаугурации Зеленского

Ранее сообщалось, что окончательная дата инаугурации Зеленского будет объявлена на ближайшем пленарном заседании Верховной рады, которое намечено на 14 мая.
Обновлено в 09:48
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко рассказала, как пережила две клинические смерти

В 34 года актриса пережила вторую клиническую смерть, попав под машину.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Обновлено в 10:00
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Экономика

Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Армия Хафтара восстановила контроль над рядом районов к югу от Триполи

Обновлено в 05:56
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Общество

В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР

По данным исследования, в КНДР около 10 млн жителей страдают от нехватки продовольствия.
Обновлено в 20:43
Происшествия

В Москве квартиру пенсионерки ограбили на 8 млн рублей

Общий ущерб составил более 8,2 млн рублей.
Обновлено в 05:14
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Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
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