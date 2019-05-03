Политика
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости 10:33
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Читать в источнике
Оценить210
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Общество
Япония: страна не такая, как все (Le Figaro, Франция) (Le Figaro)
Хотя, по словам автора, Япония «подходит» ему, он не ударяется в апологию и описывает темные стороны, проблемы и травмы.
Обновлено в 17:45
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности
КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Общество
Завод «Volkswagen» в Калуге готов к забастовке
Серьезными перебоями в производстве автомобилей и двигателей Volkswagen в Калуге и даже полной остановкой конвейеров грозят недовольные своими окладами рабочие завода.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Общество
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты
TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.
Обновлено в 11:10
Политика
Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле
Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.
Обновлено в 15:44
Здоровье
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
Названа предполагаемая дата инаугурации Зеленского
Ранее сообщалось, что окончательная дата инаугурации Зеленского будет объявлена на ближайшем пленарном заседании Верховной рады, которое намечено на 14 мая.
Обновлено в 09:48
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко рассказала, как пережила две клинические смерти
В 34 года актриса пережила вторую клиническую смерть, попав под машину.
Обновлено в 07:14
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Экономика
Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Армия Хафтара восстановила контроль над рядом районов к югу от Триполи
Обновлено в 05:56
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Общество
В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР
По данным исследования, в КНДР около 10 млн жителей страдают от нехватки продовольствия.
Обновлено в 20:43
Происшествия
В Москве квартиру пенсионерки ограбили на 8 млн рублей
Общий ущерб составил более 8,2 млн рублей.
Обновлено в 05:14