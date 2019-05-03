Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости 10:33

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

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