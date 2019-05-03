Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости 10:33
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Общество
Ростовские полицейские наденут форму сотрудников НКВД
Обновлено в 02:39
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Обновлено в 13:36
Футбол
Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии
«Млада Болеслав» разгромила клуб «Теплице» в матче первого тура плей-офф чемпионата Чехии за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Энергетика
Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.
Обновлено в 14:59
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешёвым, но ненадёжным»
Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе назвал поставляемый в страны Евросоюза российский газ "дешёвым, но ненадёжным".
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Футбол
Игрок «Дженоа» Стураро выбыл как минимум на пять месяцев
Полузащитник "Дженоа" Стефано Стураро выбыл на срок от пяти месяцев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 14:16
Спорт
Леонова не надела бы откровенный костюм Медведевой
Обновлено вчера в 23:16
Хоккей
Кравцов и Шестеркин подписали контракты с «Рейнджерс»
19-летний Кравцов провел за «Трактор» 50 матчей в регулярном сезоне КХЛ и четыре — в плей-офф, набрав в общей сложности 23 (8+15) очка Напомним, что контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров решил бросить курить ради молодой жены
Очевидно молодая жена решила всерьез взяться за перевоспитание фронтмена группы «Ленинград» и привить ему здоровые привычки.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Общество
Заработаться насмерть несложно
По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, к 2060 году преждевременных смертей из-за плохого состояния окружающей среды станет больше в пять раз.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Общество
Преподаватели университетов Венесуэлы объявили о массовых забастовках
Сотрудники высших учебных заведений Венесуэлы начнут массовые забастовки, чтобы добиться политических и экономических изменений в стране.
Обновлено в 14:25
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Никите Преснякову провели медицинское обследование
Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02