Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости 10:33

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

РИА Новости10:33

Россия выступила против Договора о запрете ядерного оружия

Телеканал 360°10:58

МИД России считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия

ТАСС10:51

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Газета.Ru14:24

Россия высказалась против Договора о запрещении ядерного оружия

Московский Комсомолец10:32

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Rambler News Service09:56

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

URA.Ru09:50
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Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
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Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду

Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
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Космос

SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
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Шоу-бизнес

Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа

Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров решил бросить курить ради молодой жены

Очевидно молодая жена решила всерьез взяться за перевоспитание фронтмена группы «Ленинград» и привить ему здоровые привычки.
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В московском метро забыли надувной матрас и пароварку

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Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Политика

Американская делегация посетила «санкционный» санаторий в Крыму

Делегация общественных деятелей из США посетила санаторий «Дюльбер» в Крыму, включенный в американский санкционный список, сообщила координатор визита Татьяна Бухарина.
Обновлено в 15:25
Общество

Названы российские города с самым высоким рейтингом счастья

Самым несчастливым городом страны признан Владикавказ - здесь своей жизнью довольны только 63% жителей, следом за ним идет Хабаровск (69%), а также Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70%).
Обновлено в 02:17
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Энергетика

Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters

Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

На гол Саши Лукича (18-й минута) "Ювентус" ответил точным ударом Криштиану Роналду (84).
Обновлено в 16:25
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешёвым, но ненадёжным»

Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе назвал поставляемый в страны Евросоюза российский газ "дешёвым, но ненадёжным".
Обновлено вчера в 09:37
Авто

Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW

Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.
Обновлено в 06:40
Экономика

Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае

Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено в 16:27
Кино

Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека

Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

В Идлибе террористы готовят нападение на Хаму

В идлибской зоне деэскалации на северо-востоке Сирии террористические группировки готовят нападение на САА в районе города Хама.
Обновлено в 13:49
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса

Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 160 боеприпасов

Обновлено в 04:05
Спорт

Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 13:49
Общество

Гроза и ураганный ветер придут в Москву 5 мая

Гидрометцентр России предупредил москвичей об ухудшении погоды, 5 мая в столичном регионе ожидается гроза.
Обновлено в 07:39
Политика

Госдеп: США готовы подключиться к нормандскому формату по Донбассу

США готовы подключиться к нормандскому формату переговоров по Донбассу, но не имеют официальной позиции из-за сопротивления России.
Обновлено в 16:09
Происшествия

В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе

Обновлено в 09:36
Происшествия

Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина

В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
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Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
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