Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружияРИА Новости 10:33

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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МИД ответил на идею запрещения ядерного оружия

Газета.Ru12:49

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

URA.Ru09:50

МИД России считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия

ТАСС10:51

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

РИА Новости10:33

Россия высказалась против Договора о запрещении ядерного оружия

Московский Комсомолец10:32

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Rambler News Service09:56

Россия выступила против Договора о запрете ядерного оружия

Телеканал 360°10:58
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:02, Ашберн
Политика

Порошенко обсудил с главой МВФ Лагард ситуацию с ПриватБанком

Была высказана обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации ПриватБанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства, — приводит слова Порошенко ТАСС.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена

Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Политика

Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США

На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
Обновлено в 10:44
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу

Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне

Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Политика

СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге

Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Политика

Курц заверил Зеленского в поддержке Украины

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил о хорошем телефонном разговоре с Зеленским, в ходе которого он также заверил его в неизменной поддержке Украины со стороны ЕС.
Обновлено в 12:57
Экономика

Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей

Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Футбол

«Рубин» дома победил «Оренбург»

Обновлено в 11:27
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Авто

В ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem в 2019 году

Уже в этом году граждане и резиденты Объединенных Арабских Эмиратов смогут приобрести первый в истории страны отечественный автомобиль – полноприводный внедорожник Al Reem.
Обновлено вчера в 03:02
Политика

«Нафтогаз» заявил о неизбежности переговоров с «Газпромом» по транзиту

Компаниям «Нафтогаз» и «Газпром» придется договариваться о продлении соглашения по транзиту газа, заявил глава украинской корпорации Андрей Коболев.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что разучилась отдыхать

Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала многочисленным подписчикам, что разучилась отдыхать.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Общество

Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

По словам женщины, Подъяпольского госпитализировали в одну из московских больниц.
Обновлено в 13:49
Общество

Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Енисея».
Обновлено в 06:59
Происшествия

Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Экономика

Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн

Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина

В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
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Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
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