Энергетика

Россия выступает за продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевRambler News Service вчера в 08:25

Ранее президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Ибн Салман Аль Сауд в ходе встречи на саммите «Группы двадцати» договорились о том, что стороны поддержат продление сделки ОПЕК+. Об этом рассказал российский президент на пресс-конференции в Осаке.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
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