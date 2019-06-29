Энергетика
Россия выступает за продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевRambler News Service вчера в 08:25
Ранее президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Ибн Салман Аль Сауд в ходе встречи на саммите «Группы двадцати» договорились о том, что стороны поддержат продление сделки ОПЕК+. Об этом рассказал российский президент на пресс-конференции в Осаке.
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Политика
Меркель рассказала о своём здоровье
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Политика
В Эстонии призвали выйти из ПАСЕ
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), входящей в правящую коалицию, призвал вынести на голосование в парламенте республики вопрос о дальнейшем участии Эстонии в работе Совета Европы (СЕ) из-за решения ПАСЕ восстановить Россию в правах.
Обновлено в 11:43
Кино
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
Обновлено в 10:23
Энергетика
Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензин
Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо.
Обновлено 28 июня в 03:22
Авто
Названы три самые знаковые модели в истории АвтоВАЗа
Эксперты назвали три наиболее знаковые модели в истории концерна АвтоВАЗ.
Обновлено в 11:13
Политика
Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ
Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии
В Грузии на территории Сагареджойского муниципалитета произошло смертельное ДТП с россиянами.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Форум «Армия-2019» собрал почти 800 тыс. человек
Обновлено в 04:22
Здоровье
Диетологи рассказали о вреде сладостей для будущего детей
По информации доклада французского Агентства санитарной безопасности (Anses), постоянное поедание сладких десертов и напитков приводит к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут выбирать еду с повышенным содержанием сахара, передает ТАСС По оценкам специалистов, 75% детей Франции в возрасте четырех лет едят сладкое слишком часто.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Кино
Умерла советская актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Футбол
Хендерсон набил татуировку в честь победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обзавелся новой татуировкой по случаю победы мерсисайдского клуба в Лиге чемпионов-2018/19.
Обновлено в 11:00
Общество
Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Двое погибли из-за упавшей плиты в заброшенном доме на Кубани
Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 11:15
Политика
Рада повторно рассмотрит отставку Климкина
Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49