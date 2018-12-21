Политика

Россия выслала шведского дипломата
Ведомости
07:57

Россия выслала атташе посольства Швеции в Москве Калле Книивиля.
Ведомости07:57

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Россия выслала шведского дипломата

Газета.Ru13:01

Шведский дипломат объявлен персоной нон-грата в России

Вести.Ru10:33

Россия выслала из страны шведского дипломата

Эхо Москвы11:05

Россия выслала шведского дипломата

URA.Ru09:50

В МИД Швеции подтвердили высылку дипломата из России

RT на русском09:28

Россия выслала шведского дипломата

РИА Новости09:03

Российские вертолеты в прицеле западных разведок

Pravda.Ru18 декабря в 07:21
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
Политика

Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД

Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:50
Политика

Порошенко назвал символичным продление санкций ЕС против России

«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал он в Facebook.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Иранские ВМС произвели пуск ракет вблизи американского авианосца

Иранские корабли произвели пуск ракет вблизи американской авианосной группы, которая в пятницу вошла в Персидский залив, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Турция отложит военную операцию в Сирии

Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.
Обновлено в 08:28
Политика

Рада просит Порошенко объявить войну России

В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено в 10:25
Политика

Би-би-си прокомментировала заявление Роскомнадзора о проверке

Би-би-си ответила на заявление Роскомнадзора, объявившего о проверке компании на предмет нарушений российского законодательства.
Обновлено в 04:27
Политика

Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года

Обновлено в 11:49
Политика

Захарова оценила повышение тарифа на визы США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз со стороны США.
Обновлено в 11:57
Политика

Бухгалтер ФАН судится с Минюстом США

Хусяйнова просит признать незаконными действия Минюста в связи с публикацией в Интернете своих персональных данных, признать сведения о себе не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.
Обновлено в 13:35
Политика

Французов услышали: Сенат одобрил новые меры по поддержке населения

Во Франции сенаторы одобрили законопроект о мерах поддержки населения, которые были разработаны на основе требований протестующих "желтых жилетов".
Обновлено в 15:00
Политика

МИД: Россия призывает власти Украины не вмешиваться в дела церкви

Россия призывает украинские власти не вмешиваться в дела церкви. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
Обновлено в 10:49
Политика

МИД не исключил версию убийства россиянина в колонии на Украине

В МИД России заявили, что характер травм погибшего во львовской колонии российского добровольца Валерия Иванова даёт основания говорить об умышленном убийстве.
Обновлено в 09:10
Политика

Новым главой Росимущества назначен бывший руководитель главка СКР

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил на пост главы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) бывшего руководителя московского главка Следственного комитета Вадима Яковенко.
Обновлено в 10:07
Политика

Хейли потеряла голос и заявила, что это «осчастливит многие страны»

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила о потере голоса, что, по её мнению, «осчастливит многие страны».
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

CNBC: Россия провела очередное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России провели еще одно успешное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США.
Обновлено в 14:43
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