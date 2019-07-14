Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских острововГазета.Ru 06:17
По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
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Политика
Принудительного медосмотра Меркель потребовали в Бундестаге
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон заявил о необходимости расширенного медосмотра немецкого канцлера Ангелы Меркель после трех приступов.
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Туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова не могут покинуть территорию Южной Корей из-за проблем с визами.
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Умерла писательница и бард Елена Касьян
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Происшествия
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«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»
"Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в стартовом туре РПЛ.
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Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
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Политика
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Авто
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Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
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Происшествия
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Дельталет разбился в Кимрском районе Тверской области, погибли два человека.
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Общество
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Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
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Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.
Обновлено в 06:36
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Общество
На Средний Урал обрушатся дожди с грозами и шквалистый ветер
Обновлено в 06:32
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Соловьев напомнил слова Жириновского об улучшении отношений с Турцией
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал перспективу развития отношений с Турцией.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в России
На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
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Пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.
Обновлено в 05:00
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
«Бавария» представила выездную форму на новый сезон
Обновлено в 06:39
Общество
Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года
Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Авто
Названы автомобили глав государств России, Украины и Белоруссии
Журналисты издания «Военное дело» выяснили, на каких автомобилях ездят Верховные Главнокомандующие России, Украины и Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Один из кандидатов в депутаты Рады обвинил другого в покушении на убийство
Кандидат в депутаты Верховной рады Назарий Чепко заявил, что его ранили ножом в грудь в Хмельницкой области Украины.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В Турцию прибыл седьмой самолет с российскими С-400
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Тихвинском районе Ленобласти нашли скелет в сапогах
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