Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских острововГазета.Ru 06:17

По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
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Kyodo сообщило об отказе России обсуждать передачу Южных Курил Японии

РБК06:42

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СМИ: Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух островов

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