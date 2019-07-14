По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

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