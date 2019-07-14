Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги нацийRT на русском вчера в 21:14
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций. В середине июля женская сборная России по волейболу одержала победу над Италией в финале Всемирной летней универсиады в Неаполе.
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Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие
В Петербурге впервые показали образец ЗРАК «Пальма»
Обновлено в 02:13
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647
Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Происшествия
На Волге столкнулись теплоход и яхта
Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Политика
Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Космос
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
НАСА опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Даниэль Клявер: «Обожаю мучить котов»
Обновлено в 02:00
Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке
Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
Обновлено в 03:57
Происшествия
МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае
Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Футбол
Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна
Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Авто
Эксперты назвали автомобиль, на котором могли бы путешествовать в СССР
Специалисты издания «Тарантас Ньюс» назвали пять интересных моделей, выпущенных на заводе АЗЛК, который по различным причинам не пошли в серийной производство.
Обновлено в 03:50
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Гаджеты
Huawei зарегистрировала товарный знак для HarmonyOS
В настоящее время компания Huawei ожидает рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака для HarmonyOS в EUIPO (ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза).
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
В Киеве бунтуют из-за приговора атошнику в Италии
Обновлено вчера в 09:54
Здоровье
Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчел
На крымских полях пчелы гибнут из-за химикатов — собственники угодий при обработке пестицидами не оповещают об этом ближайшие районы вопреки санитарным нормам.
Обновлено в 03:19
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35