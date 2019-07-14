Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги нацийRT на русском вчера в 21:14

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций. В середине июля женская сборная России по волейболу одержала победу над Италией в финале Всемирной летней универсиады в Неаполе.
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Саммелвуо: российские волейболисты сделают все для победы в Лиге наций

РИА Новости01:37

Саммельвуо: прежде всего перед финалом Лиги наций нужно восстановиться

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Россия не заметила чемпионов мира из Польши в полуфинале Лиги наций. Защищать титул будем против США

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Туомас Саммелвуо: «Сделаем все, чтобы победить в Лиге наций»

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США сыграют с Россией в финале Лиги наций

Спорт-Экспрессвчера в 23:40

Российские волейболисты сыграют с американцами в финале Лиги наций

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Главный тренер сборной Польши: «Русские заслужили победу в полуфинале Лиги наций, они были намного лучше нас»

Sports.ru04:07
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
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В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647

Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Происшествия

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Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
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Политика

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Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Политика

Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО

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Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Космос

НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса

НАСА опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:27
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Шоу-бизнес

Даниэль Клявер: «Обожаю мучить котов»

Обновлено в 02:00
Политика

СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
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Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено в 03:26
Экономика

В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке

Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
Обновлено в 03:57
Происшествия

МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае

Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Футбол

Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна

Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
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Эксперты назвали автомобиль, на котором могли бы путешествовать в СССР

Специалисты издания «Тарантас Ньюс» назвали пять интересных моделей, выпущенных на заводе АЗЛК, который по различным причинам не пошли в серийной производство.
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В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Гаджеты

Huawei зарегистрировала товарный знак для HarmonyOS

В настоящее время компания Huawei ожидает рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака для HarmonyOS в EUIPO (ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза).
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Армия и оружие

Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи

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Армия и оружие

В Киеве бунтуют из-за приговора атошнику в Италии

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Петербургские туристы не могут вылететь домой из Болгарии

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Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчел

На крымских полях пчелы гибнут из-за химикатов — собственники угодий при обработке пестицидами не оповещают об этом ближайшие районы вопреки санитарным нормам.
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Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

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«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
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Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
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