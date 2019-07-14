Спорт
Волейбол. Российская команда вышла в финал Лиги нацийВести.Ru 01:00
Хозяева турнира не пропустили вперед соперников из Бразилии. Финал пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. В прошлом году россияне в итоге стали победителями Лиги наций.
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