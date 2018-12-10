Отмечается, что Россия обошла Великобританию, которая занимала второе место с 2002 года. В докладе учитывается информация о 100 ведущих производителей мира. По данным института, совокупные продажи оружия российскими компаниями в 2017 году составили $37,7, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году.

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году

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