Экономика
Отмечается, что Россия обошла Великобританию, которая занимала второе место с 2002 года. В докладе учитывается информация о 100 ведущих производителей мира. По данным института, совокупные продажи оружия российскими компаниями в 2017 году составили $37,7, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году.
RT на русском19:38
Оценить
24 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 21:01
Экономика
Россиян захотели избавить от бумажной волокиты
Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).
Обновлено в 20:43
Экономика
«Коммерсантъ» назвал претендентов на магазины Castorama в России
К магазинам объявившей об уходе из России британской сети магазинов товаров для дома и ремонта Castorama проявили интерес все основные конкуренты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
Обновлено в 20:52
Экономика
Россия стала второй развивающейся экономикой мира в рейтинге Bloomberg
В рейтинге агентства Bloomberg среди стран с развивающейся экономикой Россия за полгода поднялась сразу на пять позиций и заняла в нем вторую строчку.
Обновлено в 19:14
Экономика
Максим Полетаев покидает Сбербанк
Максим Полетаев покидает Сбербанк Максим Полетаев, проработавший в структурах Сбербанка более 20 лет, покинет банк и перейдет в структуры бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 20:41
Недвижимость
Московские новостройки продолжают дорожать
В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.
Обновлено в 20:16
Политика
Экс-премьер Украины назвал ситуацию с выплатой госдолга критической
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров отреагировал на заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия о том, что в течение следующих двух лет страна должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:43
Экономика
Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила опасение, что протесты «жёлтых жилетов» во Франции отразятся на экономике страны.
Обновлено в 17:00
Экономика
Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал регионы с самой большой и маленькой пенсией.
Обновлено в 20:50
Экономика
Строительство газопровода Туркмения-Индия начнётся в начале 2019 года
В первой половине 2019 года начнется реализация масштабного проекта строительства газопровода из Туркменистана в Индию.
Обновлено в 19:34
Экономика
Инвестиции в экономику Алтайского края в 2018 году вырастут на 5-10%
Прогнозный рост объема инвестиций в экономику Алтайского края составит по итогам 2018 года 5-10% по отношению к 2017 году, когда в развитие региона было направлено порядка 80 млрд рублей.
Обновлено в 14:08
Экономика
Каждый пятый европеец вынужден брать кредиты для оплаты счетов
Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum, сообщает Delfi, каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов.
Обновлено в 09:28
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено в 04:48
Экономика
Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей
Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.
Обновлено в 18:00
Экономика
Сирийский фармацевтический завод планирует начать экспорт лекарств в Россию
Предприятие Dimas Pharmaceutical Industries - крупнейшая в Сирии фармацевтическая компания с государственным участием, планирует к 2020 году наладить экспорт лекарств в Россию и арабские страны, сообщил генеральный директор компании Заейеф Однан.
Обновлено в 21:17