Российские оборонные компании заняли вторую позицию после американских по объемам продаж вооружений в 2017 году. Об этом сообщил в своем докладе Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ). Отмечается, что с 2002 года вторую строку занимали британские компании.

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году

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