Экономика
Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия
Россия вышла на второе место в мире по продажам оружияВедомостивчера в 19:45
Ключевыми клиентами России согласно докладу выступают Индия (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%). Россия уже несколько лет остается вторым в мире экспортером оружия после США.
Ведомостивчера в 19:45
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с чего всё началось
Россия по итогам 2017 г. впервые вышла на второе место в мире по продажам оружия крупнейшими компаниями (9,5%), оттеснив с него Великобританию (9%), занимавшую второе место с 2002 г., сообщил Стокгольмский институт исследования проблем мира и конфликтов (SIPRI).Ведомостивчера в 19:45
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Экономика
Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии
Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».
Обновлено в 06:49
Экономика
Тульская область получила грант почти на полмиллиарда рублей
Тульская область вошла в первую двадцатку регионов и получила грант в сумме 488,6 млн рублей.
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Экономика
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Обновлено в 06:52
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Медведев установил цены на непищевую спиртосодержащую продукцию
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Экономика
Российские застройщики перечислили в Фонд дольщиков 7,5 млрд рублей
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Обновлено в 06:43
Финансы
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Обновлено в 04:11
Экономика
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Экономика
Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет
Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
Обновлено в 06:45
Экономика
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"В целях обновления автомобильного парка выделить Росгвардии из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей, имея в виду закупку не менее 600 колесных транспортных средств", - говорится в распоряжении.
Обновлено в 06:39
Экономика
Бензиновые протесты обвалили экономику Франции
Французской экономике предрекли замедление в последнем квартале 2018 года из-за бензиновых протестов.
Обновлено в 06:36
Экономика
«Росгосстрах» получил полный контроль над «ЭРГО Жизнь»
По словам Николауса Фрая, покупка СК "ЭРГО Жизнь" позволит сразу запустить продажи собственных продуктов страхования жизни через компании, входящие в группу "Открытие", а чуть позже - и через розничную сеть "Росгосстраха".
Обновлено в 04:46
Экономика
ЦБ выпустил монету в честь 25-летия принятия Конституции России
Банк России 10 декабря выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей "25-летие принятия Конституции Российской Федерации".
Обновлено в 06:23
Экономика
Эстония оказалась эффективнее России
Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр и Словения. Россия поделила 19-20 места со Словакией.
Обновлено в 05:03
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 05:27
Энергетика
Вложившая в «Северный поток — 2» €531 млн OMV продолжит финансирование
Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая уже вложила в «Северный поток — 2» более €500 млн, готова продолжить финансирование в 2019 году.
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