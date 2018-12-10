Экономика
Общие продажи десятью российскими компаниями из топ-100, по версии института, увеличились на 8,5% за 2017 год. С 2002 года второе место в глобальных продажах занимала Великобритания, в опубликованном в понедельник рейтинге она переместилась на третье место с долей в 9%.
РИА Новости20:10
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