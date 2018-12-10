Экономика
Общие продажи десятью российскими компаниями из топ-100, по версии института, увеличились на 8,5% за 2017 год. С 2002 года второе место в глобальных продажах занимала Великобритания, в опубликованном в понедельник рейтинге она переместилась на третье место с долей в 9%.
РИА Новостивчера в 20:10
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SIPRI: Россия в 2017 году вышла на второе место в мире по производству оружия
Коммерсантъвчера в 20:59
Россия вышла по итогам прошлого года на второе место в мире по производству оружия
Эхо Москвывчера в 19:09
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Экономика
Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией
Обновлено в 00:24
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40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики
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Экономика
СМИ узнали об уходе советника Грефа к Дерипаске
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Обновлено в 00:23
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
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Экономика
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Экономика
«Коммерсантъ» назвал претендентов на магазины Castorama в России
К магазинам объявившей об уходе из России британской сети магазинов товаров для дома и ремонта Castorama проявили интерес все основные конкуренты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
Обновлено в 00:00
Экономика
Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg
В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций.
Обновлено вчера в 23:17
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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила мнение, что протесты «желтых жилетов», которые проходят сейчас во Франции, могут отразится на экономике страны.
Обновлено в 00:04
Финансы
ЦБ наблюдает признаки снижения интереса граждан к банковским займам
ЦБ наблюдает признаки снижения интереса граждан к банковским займам За десять месяцев 2018 года банки выдали гражданам новых кредитов на 7% больше, чем за весь 2017 год, что подняло уровень задолженности домохозяйств перед банками на новый исторический максимум.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Индекс Hang Seng упал на 268 пунктов при открытии торгов в Гонконге
Индекс Hang Seng при открытии утренней сессии в понедельник сократился на 268 пунктов (1,03%), до 25794 пунктов, свидетельствуют биржевые индикаторы.
Обновлено вчера в 21:53
Недвижимость
Московские новостройки продолжают дорожать
В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Население дорого обошлось Сбербанку
Для сравнения: по данным Банка России, во второй декаде ноября средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках по объему вкладов составила 7,3%. Влияние этой акции сложно недооценить — как пояснили в пресс-службе Сбербанка, население в рамках «Зеленого дня» заключило более 380 тыс. договоров вкладов на сумму свыше 240 млрд руб.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
Инвестиции в экономику Алтайского края в 2018 году вырастут на 5-10%
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Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Строительство газопровода Туркмения-Индия начнётся в начале 2019 года
В первой половине 2019 года начнется реализация масштабного проекта строительства газопровода из Туркменистана в Индию.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика
РБК: прокуратура и ФАС по просьбе ФСБ проверяют поставщика продуктов для Росгвардии
Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяют единого поставщика продовольствия Росгвардии, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:16