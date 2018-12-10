Экономика

Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия
Газета.Ru
вчера в 19:36

Первую строчку списка занимают компании США. С 2002 года на второй строчке располагалась Великобритания, однако в 2017 году ее место заняла Россия. В прошедшем году доля России в общем объеме крупнейших производителей оружия составила 9,5%.
Газета.Ruвчера в 19:36
с чего всё началось
Россия по итогам 2017 г. впервые вышла на второе место в мире по продажам оружия крупнейшими компаниями (9,5%), оттеснив с него Великобританию (9%), занимавшую второе место с 2002 г., сообщил
 Стокгольмский институт исследования проблем мира и конфликтов (SIPRI).
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