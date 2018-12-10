Экономика
Россия вышла на второе место по продаже оружия
Россия вышла на второе место по продаже оружияВести.Ru00:46
Российское оружие пользуется все большим спросом в мире: отечественные оборонные предприятия вышли на второе место по объемам продаж. Это свежие данные Стокгольмского международного института (СИПРИ). Как сообщает "Россия 24", в рейтинге сто ведущих производителей.
Вести.Ru00:46
Оценить
140 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
SIPRI: Россия в 2017 году вышла на второе место в мире по производству оружия
Коммерсантъвчера в 20:59
Россия вышла по итогам прошлого года на второе место в мире по производству оружия
Эхо Москвывчера в 19:09
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Экономика
Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией
Обновлено в 02:09
Экономика
40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики
Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 02:06
Экономика
Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушениях
Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело по признакам нарушений при поставке предприятием Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 тонн сарделек.
Обновлено в 02:04
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 02:11
Экономика
Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет
Подлинность копии документа, который почти год готовило Минэкономразвития, подтвердили несколько федеральных чиновников.
Обновлено в 02:06
Экономика
Максим Полетаев покидает Сбербанк
Знакомый господина Полетаева отмечает, что он получил предложения войти в советы директоров ряда компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, а также в совет директоров ГМК «Норильский никель» («Русалу», подконтрольному En+ Group господина Дерипаски, принадлежит 27,8% ГМК, из которых 25% плюс 1 акция заложены по кредиту Сбербанка на $4,2 млрд до конца декабря 2024 года).
Обновлено в 01:50
Экономика
Падение ВВП Японии в III квартале стало максимальным за четыре года
В первом квартале 2018 года экономика Японии снизилась на 0,3%, до этого экономический подъем продолжался восемь кварталов подряд, что стало самым длительным периодом непрерывного роста за 28 лет.
Обновлено в 01:28
Экономика
Россиян захотели избавить от бумажной волокиты
Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).
Обновлено в 02:06
Экономика
Вложившая в «Северный поток — 2» €531 млн OMV продолжит финансирование
Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая уже вложила в «Северный поток — 2» более €500 млн, готова продолжить финансирование в 2019 году.
Обновлено в 02:10
Экономика
«Коммерсантъ» назвал претендентов на магазины Castorama в России
К магазинам объявившей об уходе из России британской сети магазинов товаров для дома и ремонта Castorama проявили интерес все основные конкуренты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
Обновлено в 01:08
Экономика
Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила мнение, что протесты «желтых жилетов», которые проходят сейчас во Франции, могут отразиться на экономике страны.
Обновлено в 01:47
Экономика
«Росгосстрах» стал владельцем 100% компании «ЭРГО Жизнь»
"Росгосстрах" стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО "ЭРГО Жизнь", следует из раскрытой страховщиком информации.
Обновлено в 02:13
Экономика
Козак объяснил новые условия господдержки автопрома
Компенсировать утилизационный сбор на автомобили будут только держателям специальных инвестиционных контрактов, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с автопроизводителями 7 декабря.
Обновлено в 00:31
Экономика
Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg
В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций.
Обновлено в 01:02
Финансы
Реакция отечественных индексов на ухудшение внешней ситуации будет слабой
Американский индекс широкого рынка S & P 500 провалился с 2760,17 п. до 2633,08 п. Не успели рынки обрадоваться перемирию в торговой войне США и Китая, как ситуация обострилась вновь.
Обновлено в 01:41