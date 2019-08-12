МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

с чего всё началось

Россия вышла на второе место по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу, уступая только Катару. Об этом сообщило РИА «Новости».

Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

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