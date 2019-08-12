Энергетика

Россия вышла на второе место по поставкам газа в ЕвропуТелеканал 360° вчера в 20:34

Россия вышла на второе место по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу, уступая только Катару. Об этом сообщило РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новостивчера в 17:37

Подробнее о событии

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Известиявчера в 19:25

Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

Телеканал 360°вчера в 20:34

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу, заявил Приходько

Газета.Ruвчера в 19:37

Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

Lenta.ru00:26

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного газа в Европу

Life.ruвчера в 18:44

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу

Московский Комсомолецвчера в 18:32

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в ЕС, уступая лишь Катару

ПРАЙМвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Армия и оружие

Танк ядерного апокалипсиса нашли в России

Обновлено в 12:54
Футбол

В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов

Обновлено в 13:04
Происшествия

В Нижнем Новгороде почтили память погибших на подводной лодке «Курск»

19 лет назад 12 августа в Баренцевом море во время учений погибли 118 членов экипажа, в том числе пятеро нижегородцев.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Врачи заявили об улучшении состояния избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 10:08
Происшествия

Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

Обновлено в 10:59
Политика

Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Суд арестовал Костенка по делу об участии в беспорядках в Москве

Басманный районный суд Москвы арестовал члена партии "Яблоко" Валерия Костенка по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции протеста в столице 27 июля.
Обновлено в 11:00
Происшествия

МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

Обновлено в 11:48
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Финансы

России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.
Обновлено вчера в 12:44
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Общество

Новую «Миссис Россия» затравили за внешность

Внешность победительницы и финалисток критиковали и в Twitter.
Обновлено в 08:02
Политика

Туркменистан купит всю линейку автомобилей Aurus

Обновлено в 12:41
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Баскетбол

Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу

Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед не сможет помочь сборной России на Кубке мира-2019, который стартует 31 августа в Китае.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Транспорт

Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту

Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

В НАТО отказали Украине в поставках оружия

Обновлено вчера в 05:54
Армия и оружие

Раскрыто число истребителей России

Обновлено в 04:12
Транспорт

Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим

Обновлено в 08:40
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне

Обновлено 10 августа в 09:45
Футбол

Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:36
Политика

В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму

Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Футбол

Луческу может возглавить московское «Динамо»

Обновлено в 12:14
Общество

Москвичи увидят звездопад Персеиды

Обновлено в 11:39
Политика

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Политика

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное