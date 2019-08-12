Энергетика

Россия вышла на второе место по поставкам СПГ в ЕвропуКомсомольская правда 01:42

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу. Лидером рейтинга остается Катар. Такие данные привел первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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