Политика

Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью ЯпонииКоммерсантъ 09:40

МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке. Соответствующая нота была вручена 2 июля дипломату посольства Японии в РФ, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
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Москва выразила Токио протест из-за карты с «японскими» Курилами на G20

РИА Новости09:14

Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии

Коммерсантъ09:40

МИД России заявил протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией

ТАСС09:16

МИД направил Японии ноту протеста из-за обозначения Курил на G20

РБК09:58

Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

Интерфакс08:49

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

RT на русском08:46

Россия выразила протест Японии после G20

Газета.Ru08:42
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