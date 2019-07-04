Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20RT на русском 08:46

МИД России выразил протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Газета.Ru12:28

МИД направил Японии ноту протеста из-за обозначения Курил на G20

РБК09:58

Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

Интерфакс08:49

МИД России заявил протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией

ТАСС09:30

Москва выразила Токио протест из-за карты с «японскими» Курилами на G20

РИА Новости09:14

Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии

Коммерсантъ09:40

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

RT на русском08:46
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Кино

Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» задержали в Малайзии

Риза Азис подозревается в отмывании денег Малайзийский кинопродюсер Риза Азис, известный по работе с фильмом "Волк с Уолл-стрит", задержан в четверг в стране по подозрению в причастности к коррупционному скандалу.
Обновлено в 13:32
Политика

Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины

Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

На Кубани в аквапарке погиб ребенок

Обновлено в 14:34
Политика

Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»

Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Здоровье

Врачи бесплатно помогли отцу, собиравшемуся продать почку ради сына

В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.
Обновлено в 12:26
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Здоровье

Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей

Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Кино

Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису

Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено в 01:46
Футбол

Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России

Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено в 14:14
Авто

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» остановил производство

Обновлено вчера в 03:08
Футбол

Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

Обновлено в 10:24
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Игры

Создан способный взбесить любого сайт

Обновлено в 13:53
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Политика

Россия предоставила временное убежище семье из Германии

Обновлено в 11:14
Политика

Минобороны раскрыло имена погибших моряков в Баренцевом море

Минобороны России в среду вечером обнародовало список из 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном судне в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено в 09:05
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде

Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.
Обновлено в 14:03
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси

Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
Обновлено в 07:52
Авто

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Политика

Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов

Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
Обновлено в 14:15
Здоровье

В 2019 году зафиксирована «катастрофическая» убыль населения

Естественная убыль населения за четыре месяца текущего года составила почти 149 тыс.человек.
Обновлено 02 июля в 23:41
Армия и оружие

Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу

Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Генетики: Каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе

Учёные из медико-генетического центра Genotek заявили, что примерно каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе.
Обновлено в 06:20
Общество

В России разработали плацкарт без «боковушек»

В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Здоровье

Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений

Национальная медицинская палата подготовила проект поправок в Уголовный кодекс, направленных на защиту врачей от нападений.
Обновлено в 11:55
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