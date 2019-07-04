Политика
Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20RT на русском 08:46
МИД России выразил протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о запоях Марины Хлебниковой
Обновлено в 06:45
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Интернет
В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой
Социальные сети Instagram, WhatsApp и Facebook работают с перебоями. Пользователи не могут загрузить фото и увидеть изображения.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
В Словакии подготовили резолюцию об отмене санкций против России
В Национальный совет (однопалатный парламент) Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России и о нормализации отношений с Москвой.
Обновлено в 20:40
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Политика
«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из России
Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Футбол
Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»
Обновлено в 17:17
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Игры
Игру Overcooked предлагают забрать бесплатно и навсегда
Обновлено в 15:14
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Здоровье
Врачи бесплатно помогли отцу, собиравшемуся продать почку ради сына
В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.
Обновлено в 12:26
Общество
Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод
Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова впервые после «Папиных дочек» снимется в сериале СТС
Лиза Арзамасова и Алексей Лукин в 4-м сезоне сериала "Ивановы-Ивановы" В новом сезоне комедийного сериала "Ивановы-Ивановы" Лиза Арзамасова сыграет сексуальную аспирантку Анастасию, в которую влюбляется студент Ваня Иванов (Алексей Лукин).
Обновлено в 20:01
Происшествия
В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников
На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46