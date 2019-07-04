Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20RT на русском 08:46

МИД России выразил протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Газета.Ru12:28

МИД направил Японии ноту протеста из-за обозначения Курил на G20

РБК09:58

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

RT на русском08:46

МИД России заявил протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией

ТАСС09:30

Москва выразила Токио протест из-за карты с «японскими» Курилами на G20

РИА Новости09:14

Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии

Коммерсантъ09:40

Москва выразила Токио протест из-за карты с «японскими» Курилами

Национальная служба новостей09:30
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
Шоу-бизнес

Промоутер рассказал о запоях Марины Хлебниковой

Обновлено в 06:45
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Интернет

В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой

Социальные сети Instagram, WhatsApp и Facebook работают с перебоями. Пользователи не могут загрузить фото и увидеть изображения.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

В Словакии подготовили резолюцию об отмене санкций против России

В Национальный совет (однопалатный парламент) Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России и о нормализации отношений с Москвой.
Обновлено в 20:40
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео

Обновлено в 10:39
Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Политика

«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из России

Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Футбол

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Обновлено в 17:17
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Наука

«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых

Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Игры

Игру Overcooked предлагают забрать бесплатно и навсегда

Обновлено в 15:14
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Здоровье

Врачи бесплатно помогли отцу, собиравшемуся продать почку ради сына

В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.
Обновлено в 12:26
Общество

Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод

Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова впервые после «Папиных дочек» снимется в сериале СТС

Лиза Арзамасова и Алексей Лукин в 4-м сезоне сериала "Ивановы-Ивановы" В новом сезоне комедийного сериала "Ивановы-Ивановы" Лиза Арзамасова сыграет сексуальную аспирантку Анастасию, в которую влюбляется студент Ваня Иванов (Алексей Лукин).
Обновлено в 20:01
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
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