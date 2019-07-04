Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20RT на русском 08:46

МИД России выразил протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Газета.Ru12:28

МИД направил Японии ноту протеста из-за обозначения Курил на G20

РБК09:58

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

RT на русском08:46

МИД России заявил протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией

ТАСС09:30

Москва выразила Токио протест из-за карты с «японскими» Курилами на G20

РИА Новости09:14

Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

Интерфакс08:49

Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии

Коммерсантъ09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

Обновлено в 16:12
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

Обновлено в 09:47
Общество

В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП с салютами

Обновлено в 12:22
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Авто

«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства

Обновлено в 14:46
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Бюст Тутанхамона продали на аукционе в Лондоне почти за $6 млн

Обновлено в 15:37
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Авто

Hyundai поделился планами в России

Руководство корейской компании Hyundai поделилось планами на второе полугодие в России.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес

Похудевшая до 43 кг актриса Ирина Темичева упала в голодный обморок

Обновлено в 03:41
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Москве подросток избил ликвидатора аварии в Чернобыле

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 07:49
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Политика

В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева

Обновлено в 09:30
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Технологии

S7 начала тестировать систему распознавания лиц в Домодедово

Авиакомпания S7 Airlines начала тестировать систему распознавания лиц в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено в 17:06
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Наука

Зрительные нейроны оказались многофункциональными

Обновлено 02 июля в 04:19
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Футбол

Украинскому футболисту запретили играть против российского клуба

Обновлено в 10:13
Общество

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное