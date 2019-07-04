Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20RT на русском 08:46

МИД России выразил протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

Интерфакс08:49

МИД направил Японии ноту протеста из-за обозначения Курил на G20

РБК09:58

Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии

Коммерсантъ09:40

МИД России заявил протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией

ТАСС09:30

Москва выразила Токио протест из-за карты с «японскими» Курилами на G20

РИА Новости09:14

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Газета.Ru12:28

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

RT на русском08:46
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

Обновлено в 14:42
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Общество

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что объединяет его с Халком

Обновлено в 16:14
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Общество

Воробьев вручил многодетной семье сертификат на семь миллионов рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил семье из Люберец сертификат на улучшение жилищных условий на сумму 7,4 миллиона рублей.
Обновлено в 06:06
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Культура

Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой

Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
Обновлено в 13:47
Авто

В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana

В России стартовали продажи нового кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:40
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Политика

Соловьев предрек Ковтуну жизнь в канаве

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун "побирается" на российских телеканалах.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Политика

Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний

Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 21

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области возросло до 21, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

«Перетянутая жаба» – Фанаты высмеяли Костенко в платье из «тряпки»

Фанаты тут же высмеяли Костенко в платье из «тряпки с ярмарки».
Обновлено в 13:02
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Футбол

«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

Обновлено в 14:19
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Здоровье

Сиамские близнецы родились с одним сердцем на двоих

Обновлено в 13:48
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Политика

Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов

Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
Обновлено в 14:15
Футбол

ФК «Ростов» направил жалобу на президента «Чайки»

ФК «Ростов» обратился в РФС, ФСБ и полицию с просьбой провести проверку по поводу высказывания президента «Чайки» в отношении желто-синих болельщиков.
Обновлено в 16:26
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