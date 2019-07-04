МИД России выразил протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

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