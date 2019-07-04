Политика
Москва выразила Токио протест за обозначение Курил территорией ЯпонииREGNUM вчера в 08:56
«2 июля в Министерстве иностранных дел России дипломату посольства Японии в России была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита «Группы двадцати» материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова обозначены как территория Японии», — уточнила официальный представитель МИД России.
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Москва выразила Токио протест из-за карты с «японскими» Курилами
Национальная служба новостейвчера в 09:30
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:30, Вашингтон
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Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
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Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
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Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
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Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
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Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Hyundai тестирует «заряженный» хэтчбек i30 N
В настоящее время «заряженный» хэтчбек i30 N предлагается с наддувными бензиновыми агрегатами объемом 2,0 литра, с отдачей 250 и 275 л.с. Спортивный автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 6,4 секунды, а во втором случае это время сокращается на 0,2 секунды.
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Авто
Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии
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Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
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Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
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Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
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Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов
Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
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