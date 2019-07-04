Политика
Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20RT на русском 08:46
МИД России выразил протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Космос
На Марсе начался новый весенний «сезон бурь», сообщили в ЕКА
Европейские планетологи проследили за рождением и исчезновением восьми новых пылевых бурь на северном полюсе Марса.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Футбол
Жано Ананидзе: «Сколько играю в „Спартаке“, таких нагрузок не помню»
Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе рассказал о плюсах турнира Кубок Париматч Премьер, который завершится в четверг в Австрии.
Обновлено в 10:22
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Политика
Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100
Министерство здравоохранения объяснило желание приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, а не российский Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 08:36
Политика
Россиян обяжут платить за реальный мусор
«Люди должны платить не по нормативам, а за фактически накопленный мусор», — заявил Гордеев.
Обновлено в 09:16
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Женщина погибла во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 23:33
Космос
Европейский спутник заснял четыре частичных солнечных затмения
"Пока наблюдатели в Чили и Аргентине наслаждались ошеломляющими видами полного солнечного затмения во вторник, наш спутник Proba-2 имел дело с четырьмя частичными затмениями в космосе", - говорится в сообщении ЕКА в twitter.
Обновлено в 08:37
Авто
Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF
Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Футбол
Роббен объявил о завершении карьеры
Экс-полузащитник «Баварии», «Реала» и «Челси» Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 11:29
Политика
Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье
МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.
Обновлено в 11:05
Политика
Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.
Обновлено в 11:07
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Политика
Матвиенко надеется на продление программы материнского капитала
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что надеется на вынесение до конца года решения о продлении программы материнского капитала до 2025 года.
Обновлено в 11:07
Кино
В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина
Обновлено в 04:14
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Том Холланд допустил, что Человек-паук может стать геем
Обновлено в 11:58