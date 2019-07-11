с чего всё началось

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Армия и оружие Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.

Политика «Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу "Россия 1" проведет российско-украинский "неполитический" телемост "Надо поговорить" в пятницу, общение будет происходить по скайпу (в программе Skype), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК в четверг.

Политика Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.

Происшествия Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан".

Происшествия В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.

Происшествия Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.

Экономика Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Единоборства Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.

Происшествия Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.

Происшествия В Перми загорелся центральный рынок Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.

Общество Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы» Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».

Общество Полицейские смогут служить дольше на пять лет Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.

Политика Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича Евросоюз снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторых членов его команды. Соответствующее решение принял суд ЕС.

Транспорт В Сокольниках построят кино-телецентр На месте смешанной нежилой застройки в районе Сокольники возведут кино-телецентр творческого объединения «Красная Звезда».

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Финансы Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6% Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Общество В работе оператора Yota произошел сбой 10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.

Общество «Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.

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Происшествия Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.