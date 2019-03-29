Энергетика

Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу мартаРБК 03:22

Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает корреспондент РБК.
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Новак подтвердил планы по сокращению добычи нефти на 228 тыс. баррелей в сутки

Коммерсантъ03:46

Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта

РБК03:22

Обсуждение судьбы сделки ОПЕК+ может начаться в мае - Новак

Financial One02:20

Новак сделал заявление по ОПЕК+

Московский Комсомолец01:53

Новак опроверг данные, что РФ обещала продлить сокращение добычи нефти только на 3 месяца

ТАСС02:19

Новак: Россия не уведомляла ОПЕК+ о готовности продлить сделку на три месяца

Rambler News Service02:02

Новак: продление сделки ОПЕК+ на 3 месяца – это домыслы

Вести.Финанс04:15
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Шоу-бизнес

Евгений Малкин объяснил почему жена бросила карьеру в России

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Экономика

Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»

Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Хоккей

Леонтьев назвал «детским садом» обсуждение поцелуя Сечина и Тимченко

Хоккеисты ЦСКА (генеральный партнёр клуба «Роснефть») победили СКА со счетом 2:1. Геннадий Тимченко занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президента СКА.
Обновлено в 04:22
Кино

Дэнзел Вашингтон сыграет в экранизации «Макбета»

Одна из самых известных экранизаций датируется 1948 годом, последняя на момент публикации данной заметки - 2015 годом.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

Обновлено в 02:55
Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

Обновлено в 05:04
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в доме в Анкаре

Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что пять человек погибли, 11 пострадали в столице Турции в результате пожара в жилом доме.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Здоровье

У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении

У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол

СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»

Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).
Обновлено вчера в 16:08
Авто

Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей

Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками.
Обновлено в 04:31
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:50
Космос

В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено вчера в 05:59
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Здоровье

Врачи в Англии поставили рекорд по выдаче антидепрессантов

Врачи в Англии стали чаще выписывать рецепты на антидепрессанты.
Обновлено в 03:34
Экономика

Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения»

Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).
Обновлено в 04:33
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Делавший селфи мужчина сорвался с обрыва Большого Каньона

Обновлено в 05:06
Кино

«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ

«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07
Футбол

Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»

Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше.
Обновлено в 04:58
Общество

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Авто

Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы

Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
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