Энергетика
Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу мартаРБК 03:22
Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает корреспондент РБК.
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Новак: Россия не уведомляла ОПЕК+ о готовности продлить сделку на три месяца
Rambler News Service02:02
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Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Экономика
Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»
Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Хоккей
Леонтьев назвал «детским садом» обсуждение поцелуя Сечина и Тимченко
Хоккеисты ЦСКА (генеральный партнёр клуба «Роснефть») победили СКА со счетом 2:1. Геннадий Тимченко занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президента СКА.
Обновлено в 04:22
Кино
Дэнзел Вашингтон сыграет в экранизации «Макбета»
Одна из самых известных экранизаций датируется 1948 годом, последняя на момент публикации данной заметки - 2015 годом.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в доме в Анкаре
Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что пять человек погибли, 11 пострадали в столице Турции в результате пожара в жилом доме.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Здоровье
У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении
У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»
Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).
Обновлено вчера в 16:08
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия
На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками.
Обновлено в 04:31
Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:50
Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Врачи в Англии поставили рекорд по выдаче антидепрессантов
Врачи в Англии стали чаще выписывать рецепты на антидепрессанты.
Обновлено в 03:34
Экономика
Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения»
Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).
Обновлено в 04:33
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Кино
«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ
«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07
Футбол
Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»
Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше.
Обновлено в 04:58
Общество
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12