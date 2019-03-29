Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу мартаРБК 03:22

Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает корреспондент РБК.

Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта

Футбол Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита» В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.

Политика Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Экономика Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).

Финансы Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.

Политика Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.

Технологии Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).

Общество Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Происшествия В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.

Политика Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Общество Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.

Политика США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

Технологии Новая нейросеть может заполнять резюме по фотографии человека Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Происшествия Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».

Происшествия Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.

Шоу-бизнес Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.

Гаджеты В Сети появился первый чертеж iPhone XI В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.

Политика Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.

Общество Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.

Политика МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ «Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.