Энергетика
Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу мартаРБК 03:22
Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак: Россия не уведомляла ОПЕК+ о готовности продлить сделку на три месяца
Rambler News Service02:02
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Обновлено вчера в 21:20
Авто
Volvo запустит в России сервис аренды автомобилей
Обновлено в 03:39
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия
Обновлено в 06:03
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика
Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели
Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Политика
Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам
Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Технологии
Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
Обновлено в 03:59
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Технологии
Новая нейросеть может заполнять резюме по фотографии человека
Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.
Обновлено в 04:20
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Происшествия
Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили
Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.
Обновлено в 06:09
Экономика
Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей
Отмечается, что показатель выручки, превышающей триллион рублей, зафиксирован впервые за всю историю компании.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом
Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено вчера в 14:56
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Политика
Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета
Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Общество
Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье
Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.
Обновлено 27 марта в 15:55
Политика
МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ
«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на ходу в Самаре
Обновлено в 05:50
Здоровье
Московские врачи прооперировали пациента с редкой аномалией
Обновлено в 06:19
Происшествия
Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Обновлено вчера в 23:40