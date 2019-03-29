Энергетика
Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу мартаРБК 03:22
Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак: Россия не уведомляла ОПЕК+ о готовности продлить сделку на три месяца
Rambler News Service02:02
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Политика
Совет Думы 28 марта обсудит компромисс по дате запрета хостелов
Депутаты Госдумы на ближайшем заседании Совета Думы обсудят возможность продолжения работы Согласительной комиссии депутатов и сенаторов по закону о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено вчера в 08:14
Интернет
Instagram тестирует функцию перемотки видео
Функция, которая была обнаружена исследователем приложений Джейн Манчун Вонг, позволяет вам перематывать видео к любому моменту, то есть, не надо будет запускать видео с самого начала, чтобы что-то пересмотреть.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт
По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Общество
Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения
Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).
Обновлено в 08:02
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Экономика
«Газпром» купит компании Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне
В Татарстане возбудили уголовное дело в связи с тем, что восемь школьников оказались в больнице после посещения бассейна.
Обновлено в 12:32
Общество
Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы
В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Истребители Британии подняли на перехват бомбардировщиков России
Два истребителя ВВС Великобритании вылетели с авиабазы в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95.
Обновлено в 12:20
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Обновлено в 12:37
Политика
Медведев считает, что США никогда не отменят санкции против России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России, их политика всегда была направлена на это.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Политика
Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Спорт
Загитова о победе на ЧМ: хотелось кричать во всю глотку
В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.
Обновлено в 12:24
Автоспорт
В 2020 году в Формуле-1 могут ввести четыре сегмента квалификации
Руководство Формулы-1 и команды чемпионата активно обсуждают возможное изменение формата квалификации с сезона-2020, сообщает Autosport.
Обновлено в 08:26
Спорт
Сотникова высказалась о конфликте между Медведевой и Тутберидзе
Обновлено в 11:23
Происшествия
Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои
Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Энергетика
Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом
Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:46
Общество
Мигрантам запретили работать в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым запретил в 2019 году брать на работу иностранцев с патентами.
Обновлено вчера в 05:08
Наука
Изменение климата склонило южно-европейских неандертальцев к каннибализму
Неандертальцы, жившие в период межледниковья 128–117 тысяч лет назад на юге Европы, возможно, были каннибалами по необходимости.
Обновлено в 10:21
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Пробивал броню с километра: в Крыму восстановили легендарный танк ИС-2
Андрей Киреев, корреспондент РИА Новости Крым В Крыму специалисты бронетанковой службы Черноморского флота восстановили легендарный тяжелый танк времен Великой Отечественной войны ИС-2, который еще совсем недавно стоял в качестве экспоната открытой экспозиции военной техники на Сапун-горе в Севастополе.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Политика
«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»
Андрей Коболев, глава украинской компании «Нафтогаз», снова заявил об отказах европейских стран от участия в проекте «Северный поток-2».
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из раскаленного автомата Калашникова
Во время эксперимента ствол автомата разогрели докрасна с помощью паяльной лампы, после чего из оружия произвели выстрел, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 07:55
Общество
В Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей
В Санкт-Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей, сообщает ФАН.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24