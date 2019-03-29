Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу мартаРБК 03:22

Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает корреспондент РБК.

Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта

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