Энергетика
Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу мартаРБК 03:22
Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает корреспондент РБК.
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Новак: Россия не уведомляла ОПЕК+ о готовности продлить сделку на три месяца
Rambler News Service02:02
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайке
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что начальник столичной ГИБДД и ряд офицеров понесли наказания после смертельного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 10:58
Наука
Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК
Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия
В записках захвативших школу в Беслане боевиков увидели угрозу
Сайт «Правда Беслана», который занимается общественным расследованием теракта 2004 года в северо-осетинском городе, по требованию Роскомнадзора удалил страницу с фотографиями записок, которые передавали террористы.
Обновлено в 10:56
Футбол
Василий Кикнадзе: «Есть, что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено в 09:45
Политика
Медведев пошутил о появлении министров с искусственным интеллектом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» пошутил, что через 100 лет в правительстве будут министры с искусственным интеллектом.
Обновлено в 11:20
Политика
«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:54
Общество
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено в 10:14
Технологии
Российские силовики взялись за VPN-сервисы
В Роскомнадзоре объяснили эти действия требованиями силовиков.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
США подготовили новые санкции против России
США подготовили санкции против России.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Политика
Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу
О защите госсимволов По второму закону - о борьбе с оскорблением госсимволов и госинститутов - будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено вчера в 17:13
Политика
В Венесуэле запретили Гуайдо занимать госдолжности
Официальные власти Венесуэлы приняли решение на 15 лет запретить оппозиционеру Хуану Гуайдо занимать государственные должности.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Сербия планирует вступить в Евросоюз
Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что его страна ориентирована на вступление в Европейский союз, однако хочет сохранить военный нейтралитет, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Общество
В Крыму родились редкие белые львята
Пара редких белых львят родилась в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Политика
Министерский танец: Лавров начал с шутки встречу с Чавушоглу
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
В Швеции отпустили из-под стражи мужчину, подозреваемого в шпионаже против Стокгольма в пользу Москвы.
Обновлено в 08:22
Спорт
Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои
"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Футбол
Месси: «Мой сын спросил: «Папа, почему тебя распинают в Аргентине?»
Товарищеский матч с Венесуэлой 23 марта (1:3) стал для Месси первым за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018, на котором аргентинцы выбыли на стадии 1/8 финала, уступив Франции.
Обновлено в 10:12