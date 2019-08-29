Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Выплаты составят 54,7 млн евро, деньги поступят из федерального бюджета, об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации
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