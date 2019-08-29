с чего всё началось

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

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