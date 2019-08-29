Политика
RT на русскомРоссия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить578
с чего всё началось
Выплаты составят 54,7 млн евро, деньги поступят из федерального бюджета, об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Взгляд.ру09:07
Подробнее о событии
Показать все источники
МИД пообещал скорую выплату долгов по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Интерфаксвчера в 14:16
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Известия вчера в 12:14
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Здоровье
Министерство здравоохранения РТ приобрело новый транспорт
Всего в этом году будет передано 187 автомобилей, сообщает пресс-служба главы РТ.
Республика Татарстан 08:34
Здоровье
Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы
На время проверки главные врачи двух больниц Нижнего Тагила — центральной городской больницы N1 и Демидовской больницы отстранены от работы.
Вести.Ru 02:35
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Происшествия
У берегов Испании спасли более 200 мигрантов
Мигранты были спасены в море к востоку от Гибралтарского пролива, на одном из самых распространенных маршрутов для прибытия нелегалов в страны ЕС из Северной Африки.
REGNUM 08:17
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Общество
Беглова официально спросили о его московской квартире
Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
REGNUM 08:07
Политика
CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
REGNUM 10:54
Футбол
«Ростов» проведет со сборной Сирии товарищеский матч
В донской столице пройдет товарищеский матч между футболистами «Ростова» и сборной Сирии, сообщает RT.
1rnd.ru 09:17
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Футбол
«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару
По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
Спорт-Экспресс вчера в 18:45
Теннис
Серена Уильямс пробилась в 3-й круг US Open
Серена Уильямс преодолела второй круг Открытого чемпионата США. Американка в трех партиях обыграла соотечественницу Кэтти Макнэлли.
Матч ТВ 00:12
Политика
Вице-спикером Рады избрали депутата от «Батькивщины» Елену Кондратюк
Депутат от фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк избрана вице-спикером Верховной рады нового созыва — это решение поддержали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 10:10
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице
Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.
Российская газета 01:44
Экономика
Аксенов заявил о планах полностью газифицировать Крым
Основной объем работы будут выполнять сотрудники крымских предприятий "Черноморнефтегаз" и "Крымгазсети", - сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
РИА Новости 04:52
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Футбол
«Зенит» узнает соперников по группе в Лиге чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 состоится в четверг.
Нева Спорт вчера в 23:11
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Российская газета 04:32