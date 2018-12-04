Общество

Россия выплатит компенсации участницам Pussy Riot по решению ЕСПЧ
ФедералПресс
14:05

Россия должна исполнить постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации участницам панк-группы Pussy Riot. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста. Согласно заявлению, процессуальные возможности для обжалования решения исчерпаны.
ФедералПресс14:05
с чего всё началось
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу российских властей передать решение по жалобе панк-группы Pussy Riot на уголовное преследование за акцию в храме Христа Спасителя в Большую палату, сообщается
 на сайте суда.
Медиазонавчера в 09:36

Подробнее о событии

Минюст выплатит компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ

Газета.Ru15:18

Минюст пообещал выплатить компенсации участницам Pussy Riot по решению ЕСПЧ

Дождь13:44

Минюст пообещал выплатить компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ

РБК10:30

Минюст подтвердил, что Россия выплатит компенсацию участницам Pussy Riot

Интерфакс09:26

Россия выполнит решение ЕСПЧ о выплате компенсации Pussy Riot

Коммерсантъ09:30

Российские власти пообещали выплатить компенсацию участницам группы Pussy Riot

Эхо Москвы11:00

ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России

РИА Новостивчера в 11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Общество

Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток

Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).
Обновлено в 20:09
Общество

Путин вручил премию «Доброволец России»

В ходе Международного форума добровольцев в Москве президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России».
Обновлено в 19:51
Общество

В Москве Тверскую улицу сделают пешеходной с 29 декабря по 3 января

Обновлено в 19:18
Транспорт

В России ввели новые дорожные знаки и разметку

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о введении новых дорожных знаков и разметки.
Обновлено в 16:47
Общество

Отец Бутиной рассказал о финансовых трудностях

Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной в беседе с газетой «Известия» рассказал о вероятности того, что адвокаты могут перестать работать в интересах его дочери в связи с нехваткой средств для оплаты их услуг.
Обновлено в 18:50
Общество

Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры

Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.
Обновлено в 17:13
Общество

Роскомнадзор предлагает ввести возрастные маркировки «1+» и «3+»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования заявил, что «остро стоит вопрос о маркировке "1+" и "3+"».
Обновлено в 19:00
Транспорт

Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы

С 15 декабря парковка на 237 столичных улицах станет платной в воскресные дни, следует из официального приказа дептранса Москвы, подписанного накануне руководителем ведомства Максимом Ликсутовым.
Обновлено в 17:00
Общество

В Москве в ночь на 6 декабря ожидается сильный снегопад

Отмечается, что ночь будет облачной, местами образуется гололедица, а скорость юго-западного ветра составит до 5 – 10 м / с. В Москве и Подмосковье выпадет около 4 см снега, и с учетом ранее выпавших осадков высота снежного покрова будет около 10 см. Синоптики также сообщили, что снег продолжится и в четверг.
Обновлено в 19:26
Общество

Совет директоров Facebook не счел нарушением проверку финансов Сороса

Совет директоров американской компании Facebook не нашел нарушений в действиях исполнительного директора Шерил Сэндберг, связанных с проверкой деятельности инвестора Джорджа Сороса, который ранее критиковал руководство соцсети.
Обновлено в 19:08
Общество

Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Обновлено в 20:05
Общество

Первый в мире «плавающий супермаркет» появился в Дубае

В Дубае появился первый в мире супермаркет на воде, магазин плавает по морю на трех пляжах города-эмирата, сообщает издание Arabian Business.
Обновлено в 18:29
Общество

Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков

В рейтинге государственных корпоративных заказчиков самые непрозрачные закупки проводили корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ГЛОНАСС», а также аэропорт Казани.
Обновлено в 18:57
Общество

Билл Гейтс назвал лучшие книги года

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал на своем сайте список из пяти полюбившихся ему книг, которые вышли в 2018 году.
Обновлено в 19:11
Общество

Постройку майя возрастом более 2 тыс. лет обнаружили в Мексике

Как сообщает агентство Quadratin, возраст находки в пещере муниципалитета Вальядолид, предположительно, составляет не менее 2,3 тыс. лет.
Обновлено в 20:00
ещё по теме
Мария Алехина
Российский музыкант
Российская участница феминистской панк-группы Pussy Riot, основательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» и интернет-СМИ «Медиазона», бывшая участница арт-группы «Война».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное