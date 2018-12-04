с чего всё началось

Россия должна исполнить постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации участницам панк-группы Pussy Riot. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста. Согласно заявлению, процессуальные возможности для обжалования решения исчерпаны.

Общество Общество Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).

Общество Общество Путин вручил премию «Доброволец России» В ходе Международного форума добровольцев в Москве президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России».

Общество Общество В Москве Тверскую улицу сделают пешеходной с 29 декабря по 3 января

Транспорт Транспорт В России ввели новые дорожные знаки и разметку Председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о введении новых дорожных знаков и разметки.

Общество Общество Отец Бутиной рассказал о финансовых трудностях Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной в беседе с газетой «Известия» рассказал о вероятности того, что адвокаты могут перестать работать в интересах его дочери в связи с нехваткой средств для оплаты их услуг.

Общество Общество Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.

Общество Общество Роскомнадзор предлагает ввести возрастные маркировки «1+» и «3+» Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования заявил, что «остро стоит вопрос о маркировке "1+" и "3+"».

Транспорт Транспорт Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы С 15 декабря парковка на 237 столичных улицах станет платной в воскресные дни, следует из официального приказа дептранса Москвы, подписанного накануне руководителем ведомства Максимом Ликсутовым.

Общество Общество В Москве в ночь на 6 декабря ожидается сильный снегопад Отмечается, что ночь будет облачной, местами образуется гололедица, а скорость юго-западного ветра составит до 5 – 10 м / с. В Москве и Подмосковье выпадет около 4 см снега, и с учетом ранее выпавших осадков высота снежного покрова будет около 10 см. Синоптики также сообщили, что снег продолжится и в четверг.

Общество Общество Совет директоров Facebook не счел нарушением проверку финансов Сороса Совет директоров американской компании Facebook не нашел нарушений в действиях исполнительного директора Шерил Сэндберг, связанных с проверкой деятельности инвестора Джорджа Сороса, который ранее критиковал руководство соцсети.

Общество Общество Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Общество Общество Первый в мире «плавающий супермаркет» появился в Дубае В Дубае появился первый в мире супермаркет на воде, магазин плавает по морю на трех пляжах города-эмирата, сообщает издание Arabian Business.

Общество Общество Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков В рейтинге государственных корпоративных заказчиков самые непрозрачные закупки проводили корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ГЛОНАСС», а также аэропорт Казани.

Общество Общество Билл Гейтс назвал лучшие книги года Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал на своем сайте список из пяти полюбившихся ему книг, которые вышли в 2018 году.