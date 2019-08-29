Политика
РИА НовостиРоссия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
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с чего всё началось
Выплаты составят 54,7 млн евро, деньги поступят из федерального бюджета, об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Взгляд.ру09:07
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МИД пообещал скорую выплату долгов по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
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