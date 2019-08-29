Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
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В Совфеде прокомментировали решение России выплатить долги по взносам в СЕ

RT на русском13:25

Россия выплатит 54,5 миллиона евро в бюджет Совета Европы

ФАН08:48

МИД пообещал скорую выплату долгов по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы

Интерфаксвчера в 14:16

В Совете Европы прокомментировали решение России о выплате долгов по взносам

ТАСС11:54

Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы

Российская газета08:40

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

РИА Новости08:31

В СЕ прокомментировали решение России выплатить долг по членским взносам

Известия11:58
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Политика

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В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами

Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
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Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона

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Губернатор Флориды ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

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Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости

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Сигналы обеих навигационных систем могут использоваться потребителями, не создавая помех друг другу.
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Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
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Скончался актер Александр Числов

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Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

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