Политика
РИА НовостиРоссия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
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МИД пообещал скорую выплату долгов по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Интерфаксвчера в 14:16
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Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Фильм "Мстители 4: Финал" продолжает устанавливать рекорды по всему миру.
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог поражения от «Браги» (1:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
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В Йемене жертвами ударов ОАЭ стали 40 человек
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Кино
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Французский актер кино и театра Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа.
NewInform 13:49
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
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Футбол
Юрий Семин: «Есть желание взять реванш у Симеоне»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба.
Матч ТВ 14:04
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
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МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Газета.Ru 14:24
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
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Политика
Аваков останется на посту главы МВД Украины
Глава МВД Украины Арсен Аваков в новом составе правительства сохранит свой пост, сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 07:04
Наука
В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался
Антропологам удалось выяснить, что мозг приматов в ходе эволюции изменялся не только в сторону увеличения, но и уменьшения.
МедиаПоток 27 августа в 13:17
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Политика
Губернатор Флориды ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
RT на русском вчера в 19:15
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Космос
Роскосмос: сигналы ГЛОНАСС и BeiDou не создают помех друг другу
Сигналы обеих навигационных систем могут использоваться потребителями, не создавая помех друг другу.
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Шоу-бизнес
Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой
Видимо, отдыхали в Сочи и решили заглянуть на знаменитую «Новую волну».
Комсомольская правда 13:25
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Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
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Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
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«Рома» согласовала сделку по Смоллингу
Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
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Ефремов оценил свое «участие» в трейлере «Ангелов Чарли»
Народные новости 09:15
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Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Общество
Настройка органа в концертном зале «Зарядье» займет полгода
Настройка органа в концертном зале «Зарядье» займет полгода, инаугурация музыкального инструмента запланирована на 29 февраля 2020 г. Об этом сообщила журналистам генеральный директор зала Ольга Жукова.
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Минздрав изымает из аптек лекарство от кашля, влияющее на сердце
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Вести.Ru 07:47